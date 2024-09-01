حزب فرنسا الأبية يطلق حملة لسحب الثقة من الرئيس ماكرون

أطلق زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون حملة لجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقد وصلت حملة جمع التوقيعات إلى أكثر منه 137 ألفغ توقيع بعد ساعات من إطلاقها.

واتهم ميلونشون الرئيس ماكرون برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية المسبقة ومحاولة الالتفاف عليها.

كما يعتزم ميلونشون بعد الانتهاء من جمع التوقيعات التوجه بطلب للبرلمانيين الفرنسيين لسحب الثقة من ماكرون.