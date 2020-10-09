حزب فرنسي يهاجم عوار في أول ظهور له مع منتخب الديكة

الرياضة
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حزب فرنسي يهاجم عوار في أول ظهور له مع منتخب الديكة
بقلم كريم تيغرمت

تعرض حسام عوار للانتقاد من عضو حزب سياسي فرنسي، خلال أول ظهور له مع المنتخب الفرنسي، في مواجهة أوكرانيا وديا.

ونشر بيونسيل جيوفيري، عضو حزب التجمع الوطني، تغريدة عبر “تويتر”، انتقد من خلالها حسام عوار، خلال مشاركته رفقة الديكة.

وقال عضو الحزب الفرنسي في تغريدته منتقدا عوار: “من الواضح أن نشيد “لامارسييز” يضر حسام عوار، مثل بعض من سبقوه”

وجاءت هذه الانتقادات بسبب عدم ترديد عوار، للنشيد الفرنسي، قبل انطلاق المباراة الودية التي جمعتهم بمنتخب أوكرانيا.


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