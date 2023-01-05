حسابات مشبوهة على “الفايسبوك” تورط 18 طالبا جامعيا في قضية جنائية

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس في محاكمة 19 متهما، معظمهم طلبة جامعيين، يتواجد بينهم 3 متهمين موقوفين، تم متابعتهم بجنايات محاولة السفر بغرض الالتحاق بجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن تشجيع وتحريض الاعمال الارهابية،إستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض ارتكاب او تسخير عناصر إرهابية.

كما جاءت عملية ايقاف المتهمين في أعقاب ترصد حساب مشبوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشيد بالافعال بالافعال الإرهابية يحمل اسم مستعار ” معاوية كسيلة” الذي بعد تحديد هوية صاحبه تم كشف حسابات أخرى على نفس الموقع تقوم بنفس الغرض.

وقائع القضية انطلقت بتاريخ 25 أفريل 2018، اين قامت فرقة مكافحة الإرهاب والتحريض لأمن العاصمة، في إطار الكشف عن شبكة دعم وإسناد الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة خارج الوطن، تم رصد حساب إلكتروني معنون باسم مستعار ” عماد معاوية”، يستغله صاحبه في الاشادة والتحريض لبعث سموم التنظيم الارهابي ” داعش”.

وقد مكنت التحريات من تحديد هوية الرقم الهاتفي المربوط بصفحة التوصل الاجتماعي ” فايسبوك ” باسم مستعار ” معاوية كسيرة” ويتعلق الامر بالمدعو ” كسيرة عماد الدين ” فتم توقيفه بسيدي امحمد وضبط بحوزته هاتف نقال من نوع ” أيفون05″.

وبعد استغلال الشريحة الهاتفية تم تحديد عناصر تلك الشبكة وتم ايقاف المشتبه فيه الثاني ” ب.ي” وحجز هاتفه من نوع ” سامسونغ ” كما تم توقيف المشتبه فيه الثالث ” ب.ع ” الملقب الياس، بالاضافة الى تحديد هوية احد عناصر الشبكة المدعو ” ف.ع” المكنى ” غانو” فتم توقيفه في ولاية الجلفة.

وكشفت نتائج التفتيش الالكتروني لهاتف هذا الاخير اتضح وجود محادثة بينه وبين شخص اخر اسمه ” ب.أمين” الذي بعد عملية مداهمة لمسكنه تم ضبط بندقية صيد وحزام خاص بالخراطيش فارغ مخبأة تحت سرير المشتبه فيه.

المشتبه فيه ” ك.ع” اعترف صلته بقضية الاشادة بالافعال الإرهابية لفائدة تنظيم ينشط بالخارج، وهذا باستغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وأنه يقوم بالولوج الى قنوات ومنابر تقوم ببث فيديوهات ومشاهد خاصة بأعمال التنظيم الارهابي داعش، وأناشيد تحريضية وكما قام بتثببت الفايسبوك لاجل الاطلاع على أخبار تنظيم “داعش” ، وتصفح مواقع موالية لذلك التنظيم منه ” وكالة أعماق”،” أخبار المسلمين “…كما اعترف انه يقوم بذلك بداعي الفضول ولم يتم يقم بتسجيل خاص بالتنظيم، أما تثبيته لتطبيقة التلغرام وفتحه باسم ” أبو معاوية” فقد اختاره لأنه يصعب اختراقه من قبل اي مصلحة أمنية.