حساب “الأوروبا ليغ” يتغنى بفعالية عمورة

أشاد الحساب الرسمي لمنافسة “الدوري الأوروبي”، بفعالية مهاجم الخُضر، محمد أمين عمورة، رفقة ناديه سانت جيلواز البلجيكي.

ونشر اليوم الجمعة، حساب “الأوروبا ليغ” صورة لعمورة، لدى احتفاله بهدفه أمس الخميس، في مرمى “مولينبيك” في الجولة الـ 5 من الدوري البلجيكي، والتي حسمها سانت جيلواز، لصالحه بنتيجة 3-2.

وأرفق حساب “الأوروبا ليغ” تغريدته على منصة “X” بعبارة “عمورة الآن أصبح يملك 4 أهداف في 3 مباريات”. وأضاف ذات المصدر شعلة نارية لتغريدته.

🇩🇿 Amoura now has 4 goals in his last 3 games for @UnionStGilloise 🔥#UEL pic.twitter.com/FJ483R2kNr

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 29, 2023