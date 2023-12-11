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الرياضة

حساب “الأوروبا ليغ” يشيد بأرقام عمورة

بقلم محمد لمين صحراوي
حساب “الأوروبا ليغ” يشيد بأرقام عمورة
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أشاد الحساب الرسمي للدوري الأوروبي، بالأرقام المثيرة التي يحققها الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، في الدوري البلجيكي.

وكان عمورة، قد قاد ناديه سانت جيلواز، أمس الأحد، لتحقيق انتصار جديد، بثلاثية لهدف أمام شارلوروا، سجل منها “دوبلي” برسم الجولة الـ 17 من الدوري البلجيكي.

وأطلق حساب “الأوروبا ليغ” على منصة “إكس” تغريدة، قال فيها: “عمورة سجل 11 هدفا في آخر 10 لقاءات في الدوري”.

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