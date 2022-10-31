حسام زكي: كل المؤشرات تبشّر بقمة عربية ناجحة في الجزائر

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن وزراء الخارجية العرب توصلوا، خلال إجتماعهم التحضيري للدورة الـ31 للقمة العربية. إلى توافقات بشأن الملفات المطروحة، وهي مؤشرات تبشر بقمة ناجحة بالجزائر.

و أشار حسام زكي، في تصريح للصحافة، عقب انتهاء الجلسة التشاورية المنظمة في إطار إجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية. إلى أن هناك توافقات بشأن الملفات وبشأن الأزمات في بعض الدول العربية. كل الأمور التي طرحت فيها توافقات والتطلع إلى قمة ناجحة يومي 1 و2 نوفمبر.

كما أكد حسام زكي، أن المؤشرات تتجه نحو قمة ناجحة. مبرزا وجود توافق حول جدول الأعمال الذي لم يؤجل أي ملف للقمة. مشيرا إلى أن وزراء الخارجية العرب توافقوا والأمور بالنسبة للجامعة العربية واضحة.

وحول بعض ما تم الترويج له حول “وجود خلافات حول بعض البنود” التي سيتضمنها إعلان الجزائر. أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنه تم احتواء كل التوترات. كما أن الإجتماعات جرت في جو من الود والإحترام”.

و في رده على سؤال متعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية،كشف ذات المتحدث، أن هذا الملف غير مطروح على أشغال القمة.

أما فيما يخص مبادرة السودان للأمن الغذائي، قال الامين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، أنه يوجد تأكيد على القرارات السابقة حول هذا الموضوع. وأن القمة تبنت موقفا داعما للسودان، ضمن القرار المطروح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. بخصوص الاستراتيجية المتكاملة للأمن الغذائي العربي.

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