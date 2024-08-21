حساني: الإنتخابات غير قابلة للعزوف

قال عبد العالي حساني مرشح عن حركة مجتمع السلم، أن العزوف عن الإنتخابات المقبلة وإدلاء المواطنين بأصواتهم سينجم عنه آثار وخيمة على البلاد.

ودعا حساني خلال نزوله ضيفا في فروم جريدة المجاهد، اليوم الأربعاء، إلى الإبتعاد عن الممارسات الإدارية التي تدفع المواطنين إلى العزوف عن الإنتخابات. خاصة الإشاعات التي تطلق حول الإنتخابات المحسومة. كؤكدا على ضرورة تحريك الآلة الإنتخابية الوطنية حول الانتخابات مشددا على ضرورة التعاون لأن الإنتخابات غير قابلة للعزوف. وآثاره ستكون خطيرة وقاسية على المستوى الإقليمي والسياسي.

وأكد حساني في سياق ذي صلة، أن الإنتخابات مسؤولية جماعية من خلال السلطة المستقلة، المواطنين وحتى الأحزاب السياسية والمرشحين. لأن هذه الإنتخابات مفصلية في مسار الجزائر في ظرف اقليمي ودولي خطير لا يريد لنا الخير.

وفي سياق مغاير أكد حساني على تحرير الإعلام تحريرا تاما. وإبعاده عن الضغوطات سواء التحقيقات، المعلومة واستقصاء الأخبار.