حساني: الرئاسيات القادمة فرصة لاستمرار رسالة نوفمبر وبناء اقتصاد قوي

قال رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها لرئاسيات 7 سبتمبر القادم عبد العالي حساني شريف، إن الاستحقاق الرئاسي القادم يعد فرصة لاستمرار رسالة نوفمبر 1954 وبناء اقتصاد قوي يحقق الرخاء للمواطن.

وفي تصريح لوسائل الاعلام عقب اعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبول ملف ترشحه لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، اعتبر حساني ان هذا الاستحقاق هو “فرصة للاستمرار على نهج بيان الفاتح من نوفمبر 1954 وبناء اقتصاد قوي يحقق الرخاء للجزائريين ويحافظ على الأمن لاجتماعي” لبلادنا .

وأعلن بذات المناسبة أنه يعكف حاليا على التحضير للحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ب”توفير كافة شروط الابداع وتحسيس كافة الناخبين بأهمية هذه الانتخابات من خلال جولات ميدانية ” سيقوم بها في الجزائر وخارج الوطن للقاء أبناء الجالية الوطنية بالخارج.

وفي الأخير، جدد حساني شكره لكل المواطنين والمواطنات الذين منحوه توقيعاتهم ووضعوا ثقتهم فيه.