حساني شريف: أنا مُرشح الشعب وسيُساندني الجزائريون

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عن حركة مجتمع السلم، حساني شريف عبد العالي، أنه مرشح الشعب الجزائري مؤكدا على أن الشعب سوف يسانده.

وأورد المترشح حساني شريف عبد العالي، في تجمع شعبي بولاية تبسة، اليوم الجمعة: “نحن مُرشحين للشعب. وبالوسائل البسيطة للشعب، وعلى ثقة بأن الجزائريين سوف يساندوننا”.

وأوضح حساني، أن مشروعه هو فرصة للجزائر وللجزائريين، وقال: “لست أجنبي وليس لدي أي علاقة بالاجندات حتى تخافوا مني”.

كما أكد ذات المتحدث، أن خطابه خطاب أمل وتفاؤل وسكينة للجزائر، وهو مشروع كامل ومتكامل.

وحول ولاية تبسة، قال حساني، أن الولاية لديها كل الإمكانيات والثروات والمقدراتـ. ولكنها لا تزال تعاني من عدة مشاكل كوسائل النقل والبطالة وغيرها.

ولفت حساني، إلى أن تبسة ولاية حدودية، لذلك هي ولاية مركزية في التنمية. ولابد لها من مشاريع لتساهم في التنمية الوطنية.

وأشار في سياق آخر، إلى ما يعانيه المواطنين من أزمة المضاربة والإحتكار لمواد أساسية منها البطاطا. مؤكدا على محاربة هذه العقبات.

كما شدد على وضع حد لكل الممارسات البالية التي أدت إلى إنعدام ثقة الشعب في حكامه. وفي السلطات وفي العملية الإنتخابية.

كما وعد حساني، وسائل الإعلام بمنحها الحرية ومنع كل متابعة ومضايقة أو تضييق على الصحفيين.

وأوضح حساني، أن برنامجه هو فرصة للشعب الجزائري، لصناعة مشروع إجتماعي وإقتصادي وسياسي وتنموي. لإستقرار الجزائر والجزائريين وعودة الجزائر لدورها المحوري في الساحة.

كما دعا الحضور، لدعم مشروعه، لجعل الجزائر دولة صاعدة لديها نمو وإستقرار، في ظل عالم مقبل على صراع إقتصادي وتكنولوجي كبير.

وأكد حساني في الأخير، أن “فرصة” برنامج كل الجزائريين وسيفتح فرصة للشباب. لتكون لديهم فرصة لتكوين مؤسسات إقتصادية وتوفير مناصب شغل.

ودخل المترشح حساني شريف عبد العالي، معترك الإنتخابات الرئاسية ببرنامجه “فرصة”. الذي يهدف إلى الإرتقاء بالجزائر خلال السنوات القادمة لتكون “دولة محورية”.