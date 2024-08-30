حساني يدعو لإستغلال فرصة الإنتخابات للإرتقاء بالبلاد

أكد المترشح للرئاسيات المقبلة عبد العالي حساني شريف، أن الإنتخابات الرئاسية محطة مفصلية وإستراتيجية في تاريخ البلاد، ينبغي إستغلال فرصتها للوصول إلى “جزائر صاعدة”.

وأورد حساني، في كلمة له خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية ورقلة اليوم الجمعة: “كفانا تضييعا للفرص.. برنامجنا فرصة للجزائريين”.

ولفت المترشح للرئاسيات المقبلة، أن الجزائريين لديهم العديد من الفرص المرتبطة بتواجد كل الثروات على أرض الوطن وأولها الثروة البشرية.

وذكر حساني، بالمناسبة، أن ولاية ورقلة، تنتج العديد من الثروات، على غرار الخضر والتمور. مما يؤهلها لتكون سوقا وطنية للتوزيع والتصدير والإستيراد وتثمين المنتجات الفلاحية.

ولفت حساني، إلى أن ولاية ورقلة تمنح فرص كبيرة للإستثمار، بما تحتويه من صناعة بترولية ومنجمية وثروات زراعية وغيرها.