حسان قاسيمي: التقارير الإعلامية حول الحراڤة الافارقة أكذوبة كبيرة

نفي حسان قاسيمي مدير المركز العملياتي الوطني لإدارة الازمات بوزارة الداخلية ما تداولته وسائل اعلام اوروبية.

وقال أن التقرير اكذوبة كبيرة لان النيجريين يمثلون 90 بالمائة من المهاجريين الافارقة في الجزائر.

وقد تكفلت الجزائر بالأطفال الافارقة في عملية انسانية لتحويلهم الى تمنراست ثم اغاداست بالنيجر .

وقال أن الصحافة الدولية حاضرة في العملية للرد على المزاعم الاعلامية الاوروبية.

وقد طلبت الجزائر من ممثلي المنظمات الدولية لتعاون مع الجزائر لتوقيف بيع و تهريب الافارقة نحو الجزائر.

واكد قاسيمي ان الجزائر تنقل يوميا الالاف من الحراڤة الافارقة الى بلدانهم في ظروف انسانية ،بوسائل جزائرية مائة بالمائة.

وكشف ان هناك شبكات دولية لتهريب البشر في دول الجوار بجنوب الصحراء.