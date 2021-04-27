حسان كشاش: نبيل عسلي وسارة لعلامة تميزا في مسلسل “مليونير” وبيونة قدمت إضافة كبيرة

نزلت نجمة مسلسل “مليونير” الممثل المتألق حسان كشاش أمسية اليوم، على برنامج “zapping رمضان”، والذي يبث على قناة النهار.

النجم حساس كشاش واثناء نزوله على هذا البرنامج عبر تطبيق “السكايب”، تطرق الى مسلسل “مليونير” التي حقق نجاها باهرا.

وذلك منذ بداية عرضه على قناة النهار في شهر رمضان، أين تصدر “التوندونس” الجزائري في عدة مناسبات.

كشاش، اكد بأن هذا العمل كان فرصة له للولوج الى عالم “الكوميديا”، كما ابدى عن سعادته بتحقيق نسبة مشاهدة كبيرة في الجزائر او تونس.

وكشف نفس المتحدث ان سارة العلامة ونبيل قدموا شخصيات جديدة في سلسة مليونير”، وتميزوا بشكل كبير.

اما بخصوص مشاركة النجمة بيونة، فأكد أنه كان سعيدا بمشاركة فنانة بقيمتها في هذا المسلسل، والتي اعطت اضافة كبيرة الى هذه الخلطة الجزائرية التونسية.