حسان هدام: تراجع نسبة تحويل المرضى للعلاج في الخارج بنسبة 97 %

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي تيجاني حسان هدام، عن انخفاض محسوس في نسبة تحويل المرضى للعلاج في الخارج،

مشيرا إلى أن النسبة تراجعت بـ97من المائة خلال 15سنة الأخيرة، ولم يعد الأمر يقتصر سوى على بعض الأمراض المستعصية والمعقدة.

وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي البروفيسور تيجاني حسان هدام رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، أمس الخمس

على أشغال اليوم الوطني التقييمي حول برنامج تقليص التحويل للعلاج بالخارج، “الحصيلة والآفاق”، حيث كشف هدام في كلمة ألقاها بالمناسبة

“أن عدد المرضى المحولين للعلاج خارج الوطن، انخفض بنسبة أكثر من 97 من المائة، خلال 15 سنة الأخيرة،

إذ أن التحويل للعلاج بالخارج يخص حاليا بعض التخصصات الجد معقدة، كتشوهات الأوردة والشرايين المعقدة، التشوهات الخلقية القلبية المعقدة،

حالات أمراض القلب المعقدة للكبار، وزرع الكبد للأطفال، حيث اعتبر هدام بأن الإنخفاض في تحويل المرضى للعلاج بالخارج

راجع للجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية، من خلال البرنامج المسطر من طرف القطاع، بالتنسيق التام مع مصالح وزارة الصحة

المرتكزة أساسا على تعزيز عملية نقل التكنولوجيا في مجال علاج مختلف الأمراض المستعصية، للتكفل بها هنا في الجزائر،

إضافة إلى التركيز على عصرنة تسيير المنظومة وتثمين الموارد البشرية،إذ أنه ولتدعيم هذه الجهود، أبرم الضمان الإجتماعي اتفاقيات مع شركائه

من المستشفيات الأجنبية، بهدف نقل الخبرة والتكنولوجيا، حيث سمحت هذه الجهود على من التحكم في علاج سرطان العين عند الأطفال(rétinoblastome)، بالتعاون مع الأردن.