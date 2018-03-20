حسبلاوي: انتشار البوحمرون بسبب إعراض المواطن عن التلقيح

وأوضح حسبلاوي، أنّ ميزة هذا الداء أثرت على قوة تنقله وانتشاره.
و أغلبهم أفارقة بيننا (حراقة) لا تنسوا !!!
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بالدارالبيضاء بالعاصمة، امسية امس عقوبات تراوحت بين المؤبد و15 سنة سجنا نافذا.
ضدّ أفراد شبكة إجرامية هربت اقراض المهلوسة "سوبيتاكس"…
قال والي العاصمة،انه تم الشروع رسميا في تنظيم حركة المرور مع الاسبان عن طريق انشاء مؤسسة مختلطة.
بالاضافة الى وضع الأضواء الملونة عبر عدة محاور.
وأشار والي…
قال عبد القادر زوخ اليوم الثلاثاء، إن رؤساء البلديات هم من يتحملوا مسؤولية مشاريع سكنات LPA.
وأضاف زوخ قائلا:" أنا لا أملك العقار لبعث مشاريع سكنية…
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و أغلبهم أفارقة بيننا (حراقة) لا تنسوا !!!