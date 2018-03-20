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حسبلاوي: انتشار البوحمرون بسبب إعراض المواطن عن التلقيح

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حسبلاوي: انتشار البوحمرون بسبب إعراض المواطن عن التلقيح
بقلم إيمان ض

أكّد وزير الصحة، مختار حسبلاوي، اليوم الثلاثاء، أنّ إنتشار داء البوحمرون يرجع لإعراض المواطنين عن التلقيح.

وأوضح حسبلاوي، أنّ ميزة هذا الداء أثرت على قوة تنقله وانتشاره.

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التعليقات (1)

  • السبتي

    و أغلبهم أفارقة بيننا (حراقة) لا تنسوا !!!

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