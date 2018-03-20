حسبلاوي: انتشار البوحمرون بسبب إعراض المواطن عن التلقيح

أكّد وزير الصحة، مختار حسبلاوي، اليوم الثلاثاء، أنّ إنتشار داء البوحمرون يرجع لإعراض المواطنين عن التلقيح.

وأوضح حسبلاوي، أنّ ميزة هذا الداء أثرت على قوة تنقله وانتشاره.