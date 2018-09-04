حسبلاوي: “تحكمنا في وباء الكوليرا”

قال وزير الصحة مختار حسبلاوي، أن الأطباء والخبراء أكدوا أن الحالات المصابة بالكوليرا هي مستقرة.

مشيرا خلال ندوة صحفية حول الوضعية الوبائية لداء الكوليرا، أن الوباء متحكم فيه، ومحصور فقط في الولايات ولم ينتشر بكثرة.

بعد التعاون مع كل الوزارات المعنية على غرار الداخلية، التجارة، الفلاحة، والبيئة.

مشيرا إلى أن المخطط الإستعجالي الذي أعدته وزارة الصحة سيبقى إلى غاية معرفة مصدر الوباء.

مفيدا بأنه تم إتخاذ كافة التدابير الوقائية عشية الدخول المدرسي لتفادي تفشي الوباء على مستوى المؤسسات التعليمة.

كما تم إعداد برنامج للأطفال ومتابعتهم من قبل وحدات الكشف الصحي حول حماية أنفسهم من الوباء.