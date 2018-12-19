حسبلاوي: ملف إلكتروني للمريض قريبا

قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أنه سيتم إعداد ملف إلكتروني خاص بالمريض قريبا.

وأضاف الوزير أنه تم إعطاء تعليمات صارمة منذ 15 يوم بعد لقائه مع مدراء المستشفيات ومديري الصحة عبر الولايات.

من أجل أن يكون الملف الإلكتروني في الأجهزة الإستشفائية والمستشفيات الجامعية لتفادي الأخطاء الطبية.

وفي سياق ذي صلة أضاف المتحدث، أن رقمنة القطاع من أولويات الوزارة والحكومة، وتم تجنيد كل الإمكانيات المالية والبشرية.

من أجل رقمنة القطاع في 2019 يعرف نوعية، خاصة وأن القطاع عرف تأخرا كبيرا في هذا المجال وسيتم تدارك الأمر.