حسبلاوي يجدد من بسكرة التأكيد أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام النقابات

جدد وزير الصحة والسكان، مختار حسبلاوي، اليوم السبت ببسكرة التأكيد على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الأطباء المقيمين.

وأنه قرر الالتقاء بهم مرة أخرى في غضون “الأسبوع الجاري من أجل مناقشة انشغالاتهم.

وأوضح الوزير على هامش زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية أن الحوار والتشاور يعد حاليا ضمن انشغالات دائرته الوزارية.

مذكرا أنه في الفاتح أفريل الحالي تم الإجتماع بممثلي هذه الفئة لمدة يوم كامل وتوج بتفاهم.

حيث كان المشاركون مقتنعون بنتائجه، لكن بعد 48 ساعة، يضيف حسبلاوي، أشار المشاركون إلى أنه ما زالت هناك نقاط غامضة.

مطمئنا رغم ذلك أن أبواب الحوار مفتوحة، وقال قررنا أن نلتقي معهم مجددا في غضون الأسبوع الجاري لمناقشة النقاط الغامضة.