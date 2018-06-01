حسبلاوي : 53 وحدة جديدة للإقلاع عن التدخين

أصدرت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات وثيقة تتضمن الاستراتيجية الوطنية للمساعدة على الاقلاع عن التبغ.

التي تشكل “احدى العناصر الاساسية للبرنامج الشامل لمكافحة تعاطي التبغ”.

وأوضح وزير الصحة مختار حسبلاوي في مقدمة وثيقة عرض الاستراتيجية الوطنية للمساعدة على الاقلاع عن التدخين.

أنه سيتم انشاء 53 وحدة للمساعدة على الاقلاع عن التدخين عبر التراب الوطني.

وستصبح هذه الوحدات عملية قبل نهاية سنة 2018 بعد تجهيزها وتزويدها بالفرق الطبية وشبه الطبية المكلفة بتسييرها.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للمساعدة على الاقلاع عن التدخين خمسة محاور

يتمثل الاول في اضفاء الطابع المؤسساتي على وحدات تشخيص المساعدة على الاقلاع عن التدخين.

والتي تم الشروع فيها اما الثاني فيخص تعزيز امكانيات مهنيي الصحة في التكفل المناسب بالمدخنين.

أما المحور الثالث فيتعلق بتشجيع المدخنين على القيام بمحاولات التوقف عن التدخين.