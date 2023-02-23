حسب إحصائيات يوروستات… هذا متوسط أعمار سكان الاتحاد الأوروبي

كشف المكتب الأوروبي للإحصاء، يوروستات، أنه في الأول من جانفي من العام الماضي. بلغ متوسط عمر سكان الاتحاد الأوروبي 44.4 عامًا، وهو ما يعني زيادة بمقدار 0.3 عامًا عن عام 2021.

وقال المصدر نفسه أيضًا إن متوسط عمر سكان الاتحاد الأوروبي قد ارتفع بمقدار 2.5 سنة من 41.9 سنة في 2012.

في الوقت نفسه ، تُظهر هذه البيانات أن نصف سكان الاتحاد الأوروبي أكبر من 44.4 عامًا، والنصف الآخر أصغر سنًا.

عبر دول الاتحاد الأوروبي ، تراوح متوسط العمر من 38.3 عامًا في قبرص، و 38.8 في أيرلندا. و 39.7 في لوكسمبورغ إلى 48.0 عامًا في إيطاليا، و 46.8 في البرتغال، و 46.1 في اليونان.

في المجموع ، كانت 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أقل من متوسط العمر في الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لـ Eurostat، خلال الفترة 2012-2022، ارتفع هذا المؤشر في جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي باستثناء السويد. حيث انخفض في عام 2021 من 40.8 سنة. إلى 40.7 سنة العام الماضي.

بين عامي 2012 و 2022 في مالطا ، لم يكن هناك تغيير في متوسط العمر ، لذلك بقي عند 40.4 سنة.

كما ارتفع متوسط عمر السكان في خمس دول من دول الاتحاد الأوروبي بمقدار أربع سنوات أو أكثر.

في البرتغال ، ارتفع متوسط العمر أكثر بين دول الاتحاد الأوروبي مع +4.7 سنوات. تليها إسبانيا مع +4.3 ، واليونان وسلوفاكيا +4.1 لكل منهما ، وإيطاليا +4.0.

تكشف بيانات يوروستات أيضًا أنه بين عامي 2021 و 2022. نما متوسط العمر في 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. بينما انخفض في ألمانيا بمقدار -0.1 عامًا وظل كما هو في النمسا وهولندا.

خلال نفس الفترة، لوحظت أكبر زيادة في متوسط العمر في اليونان. مع +0.6 سنة ، وجمهورية التشيك ، مع +0.5.

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