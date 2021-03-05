حسب تقديرات منظمة “الفاو”: إرتفاع الإنتاج العالمي للقمح عام 2021

كشفت منظمة الأغذية والزراعة، أن الإنتاج العالمي للقمح في عام 2021 سيرتفع ويسجل رقما قياسيا جديدا قدره 780 مليون طن.

وأصدرت منظمة الأغذية والزراعة موجزا عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، بما في ذلك عمليات التقييم العالمية المحدثة للإنتاج والاستهلاك.

ووفقا للتوقعات الأوّلية للمنظمة، فإن توقعات إنتعاش الإنتاج في الإتحاد الأوروبي تعوّض بشكل ملحوظ عن توقعات الإنتاج المتأثرة بالمناخ في الإتحاد الروسي.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الذرة في جنوب أفريقيا إلى مستويات شبه قياسية سنة 2021.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج في أمريكا الجنوبية مستويات أعلى بكثير من المتوسط.

أما التوقعات الجديدة لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2020/2021 فتشمل زيادة سنوية بنسبة 2 في المائة في الاستخدام العالمي للحبوب ليصل إلى 2 766 مليون طن، ونموا بنسبة 5.5 في المائة في التجارة العالمية في الحبوب ليصل إلى 464 مليون طن.

ويتوقع أن تصل المخزونات العالمية من الحبوب في نهاية عام 2021 إلى 811 مليون طن، أي بنسبة 0.9 في المائة.

ومن المتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية من الأرز والقمح مقابل تراجع المخزونات العالمية من الحبوب الخشنة.

ارتفاع إنتاج الحبوب واحتياجات الاستيراد في البلدان ذات العجز الغذائي والدخل المنخفض

كما أن توقعات الإنتاج الأولية لعام 2021 مؤاتية إلى حد كبير لكن الظروف المشابهة للجفاف في أفغانستان وجنوب مدغشقر تثير قلقا مستجدا.

ويجري التقرير تقييما لخمسة وأربعين بلدا بحاجة إلى مساعدة غذائية خارجية: إثيوبيا، وإريتريا، وإسواتيني، وأفغانستان، وأوغندا.

بالإضافة إلى باكستان، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية.

وكذا جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، جمهورية كونغو الديموقراطية، جنوب السودان، جيبوتي.

ناهيك عن زامبيا، زمبابوي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، العراق، غينيا، فنزويلا، كابو فيردي، كاميرون، الكونغو، كينيا، لبنان، ليبيا، ليبيريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، ملاوي، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، هايتي، اليمن.