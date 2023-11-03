حسن نصر الله: السرية ضمنت نجاح “طوفان الأقصى”.. إسرائيل لن تستطيع تجاوز تداعياتها

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن السرية الملطقة هي ما ضمن نجاح عملية طوفان الأقصى. و الإخفاء لم يزعجنا أو يزعج حركات المقاومة الأخرى ولم يكن له أي تأثير على أي قرار يتخده فريق في محور المقاومة.

وقال حسن نصر الله، خلال خطاب له اليوم الجمعة، أن عملية طوفان الأقصى هي عملية جهادية عظيمة وقرارها وتنفيذها كان فلسطينيا مئة بالمئة. مشيرا إلى أن معركة “طوفان الأقصى” أصبحت ممتدة في أكثر من ساحة. والمعركة في غزة هي معركة كاملة الشرعية. مؤكدا أن إسرائيل لن تستطيع تجاوز تداعيات هجوم 7 أكتوبر مهما فعلت.

كما أضاف ذات المتحدث، أن إيران تدعم حركات المقاومة في المنطقة لكنها لا تمارس أي وصاية على قراراتها أو قادتها. وأوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا وخصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة. لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة.

وقال حسن نصر الله في ذات السياق، أن الإنتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث. وأكثر من مليوني انسان يعشون منذ 20 عاما في حصار خانق بغزة دون أن يحرك أحد ساكنا. مشيرا إلى أن الأسرى والأقصى والحصار كانت سببا وراء هجوم حماس.