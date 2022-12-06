حشاني: تمويلات تصل إلى 15 مليار سنتيم للمؤسسات الناشئة

أفاد المدير العام لصندوق المؤسسات الناشئة، عقبة حشاني، أن الصندوق قام حتى نهاية السنة الجارية، بتمويل ما يفوق 80 شركة ناشئة جزائرية متحصلة على علامة “مشروع مبتكر” وعلامة “شركة ناشئة”.

وقال حشاني في تصريح “لـوأج”، على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة، أن الشركات التي تم الاستثمار فيها هي حاليا حيز الخدمة. وتقوم بتسويق خدماتها وسلعها محليا.

وأضاف حشاني، أن الصندوق الذي عزز مؤخرا قدراته التمويلية بموجب إتفاقية مع الخزينة العمومية لتمويل صناديق استثمارية ولائية، درس منذ نشأته، في أكتوبر 2020 مجموع 350 طلب تمويل. بمعدل دراسة من 20 إلى 25 ملفا في الشهر.

كما يقدم الصندوق 3 إمكانيات تمويلية حسب نوعية المؤسسة الناشئة المعنية. بحيث يتم التمويل إلى غاية 5 مليون دج (500 مليون سنتيم) كحد أقصى للشركات الأولية في بدايتها. وتمويل الشركات الموجودة حاليا في السوق بقيمة تصل إلى 2 مليار سنتيم . وبالنسبة للشركات الناضجة، فيمكن تمويلها بـ 15 مليار سنتيم كحد أقصى.

وأوضح حشاني، أنه تم الآن تمويل شركات ناشئة عبر 22 ولاية متخصصة في 18 مجال نشاط. في إطار مقاربة اقتصادية بحتة. بحيث لا يطالب الصندوق هذه الشركات الناشئة بالفوائد وإنما يتعامل معها كشريك. مضيفا أن الصندوق يستثمر في الشركات ضمن مقاربة رأس المال المخاطر. ويدخل مع الشركات كشريك يتحمل الربح والخسارة. بحيث لا يطالب حامل المشروع بالفوائد.

كما أشار حشاني، إلى أن الصندوق يستثمر في الشركات التي تثبت الدراسات نجاعتها وتؤكد قدراتها في الميدان. بحيث تخضع التمويلات الى مصفوفة اتخاذ القرار التي تتضمن عدة شروط. أهمها مدى تجاوب السوق مع خصائص الخدمة المطروحة من طرف المؤسسة الناشئة ومدى قدرة حاملي المشاريع على تطوير مشروعهم ومدى قابلية الفكرة للنمو والتطوير على المدى القصير. إلى جانب وجود هامش ربحي مالي للمؤسسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور