حشيشي يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أوسمان ديون.

وناقش الطرفان، سبل تعزيز التعاون كما تطرق حشيشي إلى أنشطة سوناطراك ودورها الرائد في صناعة الغاز. والمشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة في البتروكيمياء.

وتطرق حشيشي إلى المشاريع الحيوية التي أنجزتها سوناطراك في مجال تحلية مياه البحر. منوها بأهمية صناعة الغاز الطبيعي الذي يبقى من الطاقات النظيفة. التي يجب الاعتماد عليها لتحقيق رؤية الانتقال الطاقوي.

ومن جهته، أبدى أوسمان ديون، اهتمامه بدور سوناطراك في ميدان الانتقال الطاقوي. كما أشاد بأدائها المتميز ودورها الرائد في تطوير وتعزيز الاقتصاد الجزائري.

وأعرب ديون، عن استعداد البنك الدولي لدعم تطوير المشاريع الإستراتيجية والهيكلية لسوناطراك.

واتفق الطرفان، على تحديد موعد لاجتماع فريق عمل يجمع بين ممثلي البنك الدولي. وسوناطراك لدراسة أفضل السبل لتعزيز التعاون.