حصة إضافية بـ 2000 سكن “LPA” للعاصمة

كشف وليد باشوشي رئيس لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أن ولاية الجزائر تحصلت على حصة إضافية من السكن الترقوي المدعم.

وقال باشوشي في تصريح خص به “النهار أونلاين”، أن مديرية السكن لولاية الجزائر قامت بطلب حوالي 2000 وجدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. مضيفا أن الإجراءات تمت على أحسن مايرام وسيتم تقسيم 2000 وحدة سكنية على 57 بلدية قريبا.

وأضاف المتحدث، أن البرنامج السكني بالعاصمة عرف قفزة نوعية وتسليم السكنات يتم في أوانه ووفق المعايير المعمول بها. مشيرا إلى أن برنامج السكن بالعاصمة لن يتوقف وهو مستمر.

وعن الحصص السابقة لسكنات الترقوي المدعم، أشار باشوشي إلى أن كل البلديات ضبطت القوائم النهائية للمستفيدين وتم تحديد مواقع إسكانهم. مضيفا أن العديد من المشاريع إنطلقت بها الأشغال.