حصريا.. بالوثيقة هكذا سيتم احتساب زيادات التقاعد

بعث المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد تعليمة إلى مديري الوكالات المحلية، يبلغهم بموجبها بكيفيات تطبيق الزيادات الجديدة لفائدة المتقاعدين الصادرة بقرار من السلطات العليا للبلاد.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أقر في وقت سابق زيادات في قيمة منحة التقاعد، في إطار مساعي الدولة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام.

وأكدت تعليمة مدير صندوق التقاعد على أن الزيادات في المعاشات تتمثل أساسا في رفع الحد الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار بالنسبة لمعاشات التقاعد وضمان حد أدنى للتقاعد يعادل 15 ألف دينار، إضافة إلى تثمين معاشات التقاعد ومنح المتقاعدين وذوي الدخل الضعيف.

وبحسب مضمون التعليمة التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، فإن المنحة التي كانت تقدر قبل الفاتح جانفي 2023 بـتسعة آلاف دينار، سترتفع بعد الزيادة بستة آلاف دينار، لتصبح 15 ألف دينار.

وأشارت التعليمة إلى رفع المبلغ الأدنى للتقاعد إلى 15 ألف دينار دون الأخذ بعين الاعتبار علاوة الزوج المكفول المقدرة بـ2500 دينار، وعليه يصبح المبلغ الصافي للمنحة بداية من مطلع السنة 17500 دينار.

وفي حالة كانت قيمة منحة التقاعد قبل بداية 2023 تقدر بـ14900 دينار، فستغرف زيادة بـ2000 دينار، أما علاوة الزوج المكفول فتقدر بـ2500 دينار ليصيح المبلغ الصافي للمنحة 19400 دينار.

وضمن الأمثلة التوضيحية التي تضمنتها التعليمة، فإن منحة التقاعد قبل نهاية 2022 التي كانت تقدر بـ5000 دينار سترتفع بنسبة مائة من المائة لتصبح 10 ألاف دينار مقابل صفر علاوة للزوج المكفول وبمبلغ صافي 15 ألف دينار.

وتطرقت التعليمة للمنح التي يفوق مبلغها الصافي أو يساوي 15 ألف دينار ويكون أقل من 20 ألف دينار، حيث سيتم رفعها إلى 20 ألف دينار على أن لا تقل قيمة الزيادة عن 2000 دينار.

وبررت التعليمة الزيادة بأمثلة، فالمبلغ الصافي للتقاعد بما فيها علاوة الزوج المكفول قبل مطلع السنة 15 ألف دينار، ليصبح المبلغ الصافي 20 ألف دينار.

وبالحديث عن قيمة منحة التقاعد التي كانت تقدر مع نهاية السنة الماضية، 19 ألف دينار فإنها ستعرف زيادة بألفي دينار لتصبح 21 ألف دينار.

وأشارت التعليمة إلى رفع المبلغ الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 20 ألف دينار دون الأخذ بعين الاعتبار علاوة الزوج المكفول على أن لا تقل قيمة الزيادة عن ألفي دينار.

وعلى سبيل المثال، فإن المعاش الذي كان يقدر بـ17 ألف دينار، سيصبح 22500 دينار بعد الزيادات. أما قيمة المعاش التي كانت تقدر بـ18 ألف دينار ستصبح 20 ألف منتصف الشهر الجاري.

* زيادات من 2000 إلى 4000 لمن تقل معاشاتهم عن 50 ألف دينار

وبشأن المعاشات ومنح التقاعد التي يعادل أو تزيد قيمتها عن 20 ألف دينار وأقل من 50 ألف دينار، فإنها معنية بزيادات تتراوح بين 2000 و4000 دينار.

وبالاستناد دائما، على التفاصيل التي تضمنتها التعليمة، فإن مبلغ المعاش دون احتساب الزيادة على الغير “tierce personne”، فإن مبلغ الزيادة على الغير سيكون بقيمة 6000 دينار ومبلغ علاوة الزوج المكفول 2500 دينارـ وبالتالي فإن قيمة المعاش قبل بداية السنة التي كانت تقدر بـ32500 دينار سترتفع مع بدايتها إلى 35357.14 دينار.

وفيما يتعلق بامتيازات التقاعد المعنية بهذه الزيادات والتي يسري أثرها ابتداء من الفاتح جانفي 2023، يتم ضمان المبلغ الأدنى المقرر بعشرين ألف دينار للمعاش و15 ألف للمنحة بتسجيل المبلغ المستفاد منه في خانة الزيادة، وهذا دون استفادتهم من العلاوات المقررة قبل هذا التاريخ، علما أن الزيادات هذه ستطبق بأثر رجعي وستصَب في منتصف الشهر الجاري.

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