حصريا.. شاهد مصنع “فيات” من الداخل

تحصل، موقع النهار أون لاين، على صور حصرية لمصنع “فيات” الذي تم تدشينه في ولاية وهران. وهذا من قبل وزير الصناعة علي عون، والوالي سعيد سعيود. والرئيس التنفيذي لشركة Stellantis، كارلوس تافيريس.

وسينجر عن تدشين هذا المصنع، ثورة في أسعار السيارات، التي ينتظرها المواطن بشغف في السوق الوطنية.

وبحلول عام 2026، سيخلق المصنع ما يقارب من 2000 فرصة عمل جديد. وبطاقة إنتاجية تبلغ 90 ألف مركبة سنويًا. كما سينتج أربعة نماذج من سيارات “فيات”.