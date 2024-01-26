حصري.. “الفاف” تسقط رونار من قائمة المرشحين لخلافة بلماضي

أسقطت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اسم التقني الفرنسي، هيرفي رونار، من قائمة المرشحين لقيادة الخضر خلفا لجمال بلماضي.

وكشف مصدر مسؤولي لـ “النهار” بأن المفاوضات مع رونار، وصلت إلى طريق مسدود، بسبب عدم الاتفاق على بعض التفاصيل.

كما أبرز ذات المصدر، بأن رونار، الذي يشرف على المنتخب الفرنسي للسيدات، وافق على تدريب المنتخب الوطني، ولكنه وضع شروطا لم تناسب “الفاف”.

وبخصوص هذه الشروط، قالت ذات المصادر، إن المدرب السابق لمنتخب كوت ديفوار. أكد استعداده لقيادة الخضر في الدورة الدولية التي ستحتضنها الجزائر شهر مارس.

مبرزا بأنه سيقود أيضا رفقاء القائد رياض محرز، في مباريات تصفيات كأس العالم 2026، المقررة شهر جوان القادم، على أن يعود لمنتخب فرنسا للسيدات في الشهر الموالي، قبل أن يعود مجددا إلى الخضر.

وهي الاقترحات التي رفضتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حسب ذات المصدر، وقرر توقيف المفاوضات نهائيا.