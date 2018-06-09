حصري .. هذا هو “كمال البوشي” المتهم بإستيراد 7 قناطير من الكوكايين بوهران

أودع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة 5 متهمين في قضية 7 قناطير من الكوكايين الحبس المؤقت بعد السماع اليهم وعدد من الشهود في القضية.

ووجهت تهم جنايات استيراد وتصدير وتخزين المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة وتبييض الأموال للمتهمين،

وتمسك المتهمون خلال مجريات التحقيق بانكار ما نسب اليهم من تهم على رأسهم “كمال البوشي” صاحب شركة اللحوم المجمدة اضافة إلى شقيقين له.

وأفاد مصدر قضائي أن الجزائر سترسل انابات قضائية دولية للتحقيق في القضية، أين سيشمل عدة الدول، وفق الانابات القضائية والاتفاقيات المشتركة.

ومن المنتظر الشروع في التحقيق الأساسي يوم الأحد القادم بعد استكمال اجراءات شكلية.

ويشتغل فريق من محققي جهاز الدرك الوطني على الملف الخطير في محاولة لإغراق الجزائر بـ7 قناطير من السموم البيضاء.

كما أنه من المنتظر استدعاء كل من له علاقة بملف حجز 700 كغ من الكوكايين.