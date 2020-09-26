حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة الألف بتونس

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حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة الألف بتونس
بقلم فوزية.م

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في تونس الألف إصابة خلال يوم واحد.

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 1087 حالة.

وسجلت تونس وفاة 11 شخصا جراء الفيروس في يوم واحد.

وتعتبر هذه الحصيلة قياسية منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي.

ليصبح إجمالي عدد الوفيات 191، فيما لا يزال 240 مريضا في المستشفيات مقابل 71 في غرف الإنعاش و27 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

حيث حذر مسؤولون بوزارة الصحة من وضع أكثر خطورة في أكتوبر المقبل في حال التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي للحد من تفشي الفيروس.


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