حصيلة..تسجيل 4 حرائق خلال يوم واحد

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة. حتى الساعة 13:00 سا.

وتمثلت الإحصائيات العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، في تسجيل 4 حرائق. حيث لا تزال عمليتين جاريتين. و أُخمِد تحت الحراسة حريق واحد. كما تم إخماد نهائيا حريق واحد.

ولاية أم البواقي

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار سنسة، بلدية عين ببوش

عملية الإخماد متواصلة.

ولاية قسنطينة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الخروب، بلدية الخروب

عملية الإخماد متواصلة.

ولاية ميلة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة أولاد علي، بلدية التلاغمة

أُخمد تحت الحراسة.

ولاية سيدي بلعباس

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة فاطمي، بلدية تسالة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

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