حصيلة جديدة لضحايا زلزال “لومبوك”

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب لومبوك الإندونيسية في الأيام الماضية إلى 555 قتيلا وحوالي 1500 جريح.

وفق ما أفادت به حصيلة شبه نهائية نشرتها سلطات الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وكانت هذه الجزيرة السياحية المجاورة لجزيرة بالي في جنوب إندونيسيا شهدت زلزالين عنيفين في 29جويلية و05 أوت المنصرمين.

تلتهما هزات ارتدادية قوية ثم زلزال بلغت شدته 6.9 درجات في 19 أوت.

وبلغت حصيلة القتلى 555 شخصا معظمهم في شمال جزيرة لومبوك القريبة من مركز معظم الهزات، أما الآخرون فقد لقوا مصرعهم في جزيرة سومبايا المجاورة.

وهذا بسبب سقوط و انهيار منشآت، من بينها المنازل والمساجد والمباني.