حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 34 ألف قتيل في تركيا وسوريا

ارتفعت مساء اليوم الأحد حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي، إلى 33 ألفا و179 قتيلا.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات خلف 29 ألفاً و605 قتلى في جنوب تركيا.

في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 4500 شخص.

وقد تمكنت فرق الإنقاذ اليوم الأحد من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، ولكن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع.

في حين أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا التي تخطت حتى الآن 34 ألف قتيل سترتفع بشكل كبير.

وقال غريفيث إنها “ستتضاعف وأكثر” عندما كان عدد القتلى الرسمي يبلغ 25 ألفاً تقريباً.