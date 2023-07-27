حصيلة مُفزعة.. وفاة 80 شخصا في الحوادث خلال أسبوع

لقي 80 شخصا حتفهم، وأصيب 2278 آخرون، في 1474 حادث مرور تم تسجيله خلال الفترة الممتدة من الـ16 إلى الـ22 جويلية الجاري.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، سجلت أثقل حصيلة بولاية تمنراست بوفاة 36 شخصا في مكان الحادث وجرح 8 آخرين على إثر 7 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ3714 تدخلا سمحت بإخماد 2499 حريق بين صناعي ومختلف. أهمها كان بولاية الجزائر “230 حريق”، وعنابة “104” وتلمسان “101”.