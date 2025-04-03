حصيلة كارثية.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار

أسفر الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار عن مصرع 3085 شخصا وإصابة 4715 آخرين، فيما لا يزال 341 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت حصيلة سابقة قد اشارت الى مقتل أزيد من 3003. وعدد الإصابات إرتفع إلى 4515 مصابا، فيما اعتبر 351 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أشارت إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على سلم ريشتر سجل في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة “ساغاينغ” وسط ميانمار. وعلى عمق 10 كيلومترات.

ويعد هذا الزلزال أحد أقوى الزلازل التي تضرب ميانمار منذ ما يقرب من 100 عام. حيث تسبب في شلل بحركة المطارات والجسور والطرق السريعة.

يشار إلى أن الحصيلة السابقة لضحايا الزلزال المدمر أفادت بتسجيل 2886 وفاة شخصا 4639 مصابا.

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