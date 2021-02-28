حضرا عشاء جمع أكثر من عشرين شخصا.. إقالة وزيري العدل والداخلية الأردنيين

طلب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، من وزيري الداخلية، سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، تقديم استقالتيهما.

وحسب وسائل إعلامية، جاء ذلك لمشاركة الوزيرين في مائدة عشاء تجاوز عدد الحضور فيها عشرين شخصاً.

من جهته علّق وزير العدل الأردني المستقيل، إن دعوة العشاء لم يتجاوز عدد الحاضرين فيها الـ9 أشخاص فقط.

وأكد أنه لم يخالف أمر الدفاع لعدم وجود أكثر من 9 أشخاص على الطاولة، التي ضمت أطباء وأساتذة جامعات

وكان وزير الداخلية المستقيل قد شدد بنفسه العقوبات على مخالفي القرارات قبل يومين فقط من إقالته.