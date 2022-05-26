حضرن إلى المحكمة.. نجمات الفن والتمثيل يدعمن نوميديا لزول وباقي المؤثرين

عرفت محكمة الدار البيضاء اليوم حضور وجوه فنية بارزة ومعروفة، خلال جلسة محاكمة نوميديا لزول و13 متهما. في ملف النصب على الطلبة الجزائريين الراغبين في الدراسة بالخارج.

وشوهدت كل من الفنانة المحبوبة “سهيلة معلم” بطلة مسلسل أولاد الحلال. وكذا الممثلة “مروى بوشوشة بطلة مسلسل “يما”. إضافة إلى الممثلة بطلة مسلسل “طيموشة ” المدعوة”مينة لشطر”. برفقة عائلات المؤثرين المتهمين.

ويتعلق الأمر بكل من نوميديا لزول و “فاروق بوجملين” المعروف “ريفكا” وكذا “محمد ابركان” المعروف ب”ستانلي” الموقوفين.

بالإضافة إلى “ايناس عبدلي” التي ستحاكم بقسم الأحداث كونها قاصرا. والتي كانت تتلقى عبارات الدعم من كل من الفنانين الذين تجمعوا حولها وبادلوها العناق في صورة تضامن واضحة.

وبدت سهيلة معلم وباقي الفنانات جد متأثرات بعد مشاهدتهن لنوميديا لزول وباقي المؤثرين. بالجهة المخصصة للمتهمين الموقوفين ومحاطين برجال الأمن.

كما شوهدت سهيلة معلم تواسي والدة نوميديا لزول التي لم تفتا تبكي على ابنتها كلما قابلت حالتها وهي بين قضبان السجن.

هذا وتجدر الإشارة ان محكمة الجنح بالدار البيضاءقد ارجات صبيحة اليوم الملف للبت فيه. لتاريخ 9 جوان المقبل من اجل حضور البرلمانية السابقة المدعوة”ع.سعاد” والدة “ز.اسامة “. صاحب شركة”futur gate” الغائبة بسبب حالتها الصحية المتدهورة.

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تأجيل محاكمة المؤثرين في قضية النصب على الطلبة للمرة الثالثة

أجّلت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، للمرة الثالثة على التوالي، البت في قضية النصب على الطلبة، وهي القضية التي شدت انتباه الرأي المحلي وحتى الدولي.

لضلوع مؤثرين معروفين على منصات التواصل الاجتماعي فيها ويتعلق الأمر ” نوميديا لزول” و” فاروق. ب” المعروف باسم ” ريفكا” ، والمدعو “ابركان محمد” المدعو “ستانلي”، المتواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، إلى جانب المتهمة القاصر غير الموقوفة المسماة ” إيناس ع. فاطمة الزهراء”.

وفي هذا السياق، جاء قرار تأجيل القضية الى تاريخ 9 جوان المقبل بسبب تخلف المتهمة ” ع.سعاد” عن الحضور بسبب تدهور حالتهاالصحية وتواجدها بالمستشفى.

بحيث نوه القاضي أنه لا يمكن السير في القضية بسبب غياب المتهمة، وفي حال استمرار غيابها لظرفها الصحي يمكن اللجوء إلى إجراءات قانونية اخرى.

كما رفضت المحكمة طلبات الإفراج عن المتهمين الموقوفين.

ويتابع في قضية الحال المتهم الرئيسي الموقوف صاحب الشركة الوهمية ” futur GATE” المدعو ” أسامة، ر ” ووالدته البرلمانية السابقة المسماة ” ع.سعاد” وشقيقه ” ر.سيف الدين” وسكريترته الخاصة ” ج.ليلى”.

إلى جانب متهمين آخرين شملتهم المتابعة القضائية منهم المسماة “ط. نجاة”، ” ” ف.يانيس” ؛” ح.زكريا”،” ت.نسيم”،” ش.هشام”، “ب محمد أمين “، ،” ب.ع.رانية”.

كما تم إحالة القضية على المحكمة قبل أسابيع ، من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاءالعاصمة، بعدما تم تجنيح التهم الموجهة للمهتمين ال14، وإعادة تكييف الوقائع من جناية الى جنحة.

أين تم إسقاط عديد التهم التي تم نسبها للمتهمين خلال مجريات التحقيق الابتدائي، أبرزها، جناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية.

بالمقابل، سيمثل المتهمون محلّ المتابعة لمواجهة تهم تتعلق بجنحة النصب على الجمهور، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

بالاضافة الى جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.