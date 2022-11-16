حضور إجباري لمدراء الإقامات الجامعية أثناء تقديم الوجبات للطلبة

شدد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على إجبارية حضور مدراء الإقامات الجامعية، أثناء تقديم الوجبات للطلبة. كما جاء في إرسالية الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه يتعين على المدراء الوقوف عن قرب على حسن سيرورة الخدمة.

في حين، دعا، مدراء الإقامات، إلى العمل المستمر من أجل تحسين الوجبات الغذائية ونظافتها.

وكان وزير التعليم العالي، كمال بداري، قد كشف سابقا عن دراسة إمكانية اللجوء إلى الدعم المباشر للخدمات الجامعية. وذلك بعد إجراء استشارة واسعة مع مختلف المتدخلين في هذا الملف.

وقال وزير التعليم العالي، إن الدعم المباشر للخدمات الجامعية يعد من بين الفرضيات التي ستتم دراستها. وذلك بمشاركة مختلف المتدخلين وفقا لمنهج الحوار والمشاركة الجماعية في تسيير الحياة الجامعية.

كما كشف بداري، أن القطاع لن يدخر أي جهد في سبيل تحسين الإطار المعيشي للطالب لتمكينه من التفرغ للتحصيل العلمي والابتكار وسط بيئة مناسبة. وذلك تجسيدا لخارطة الطريق المسطرة للنهوض بالقطاع وكذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبرنامج عمل الحكومة.

وذكر الوزير بجملة الإجراءات التي باشرها القطاع من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية، على غرار إنشاء لجنة وطنية لمرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية للرفع من مستوى هاته الخدمات. وكذا إعتماد تطبيق “ماي باص” لتمكين الطلبة من التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي. فضلا عن تحسين خدمات الإطعام.

وفي سياق متصل، أشار بداري إلى أن القطاع شرع كمرحلة أولى، في ترميم جزئي لـ 66 إقامة جامعية. مشيرا إلى أن شبكة الخدمات الجامعية الوطنية. تضم 466 إقامة جامعية يقيم بها 490 ألف طالب.