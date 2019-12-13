حضور مكثف للإعلام الأجنبي خلال الإنتخابات الرئاسية

شهدت الإنتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الخميس بالجزائر حضور مكثف لوسائل إعلام أجنبية لتغطية الحدث.

وتم إعتماد أكثر من 180 صحفيا ومصورا وتقنيا ممثلين لستين وسيلة إعلامية أجنبية من أجل تغطية الإقتراع الرئاسي.

وأكد نائب رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات عبد الحفيظ ميلاط، أنه تم إعتماد 125 رجل إعلام من إجمالي 180.

في الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر لتغطية الإنتخابات الرئاسية، في حين تم السماح لـ 55 مراسل دائم لوسائل إعلام مقيمة بالجزائر.

وأبرز ميلاط، أنه تم توفير كل التسهيلات للفرق الإعلامية الأجنبية للتحرك بكل حرية وضمان التغطية بكل شفافية كاملة.

وتابع هؤلاء الصحفيون ونقلو على المباشر لصالح هيئاتهم الندوات الصحفية التي نشطها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

كما تابعوا سير العملية الإنتخابية وتطور نسب المشاركة وكذا ظروف تنظيم هذا الإقتراع.