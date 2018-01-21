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حضور وزير الخارجية المغربي لإجتماع 5+5 بالجزائر

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حضور وزير الخارجية المغربي لإجتماع 5+5 بالجزائر
بقلم إيمان علي إسماعيل

وصل صباح اليوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى الجزائر للمشاركة في أشغال الإجتماع 5+5.

وعلى عكس ماذكرته التقارير الاعلامية المغربية أمس، سيترأس اليوم وزير الخارجية حسن بوريطة الوفد المغربي للمشاركة في الاجتماع 5+5.

 للإشارة ستضيف الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، الاجتماع الـ 14 لوزراء خارجية مجموعة( 5+5)، بمشاركة دول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء في المجموعة.

حيث سيتم  مناقشة العديد من الملفات على رأسها ملف الأزمة الليبية، وملف الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والأمن بالمنطقة،

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