حضور وزير الخارجية المغربي لإجتماع 5+5 بالجزائر

وصل صباح اليوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى الجزائر للمشاركة في أشغال الإجتماع 5+5.

وعلى عكس ماذكرته التقارير الاعلامية المغربية أمس، سيترأس اليوم وزير الخارجية حسن بوريطة الوفد المغربي للمشاركة في الاجتماع 5+5.

للإشارة ستضيف الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، الاجتماع الـ 14 لوزراء خارجية مجموعة( 5+5)، بمشاركة دول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء في المجموعة.

حيث سيتم مناقشة العديد من الملفات على رأسها ملف الأزمة الليبية، وملف الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والأمن بالمنطقة،