حظر دخول الأقصى لصلاة الجمعة لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما

فرضت شرطة الكيان الصهيوني المحتل إجراءات أمنية مشددة في القدس. تحسبا لتظاهرات عقب صلاة الجمعة.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن جيش الإحتلال حظر دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة. لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما.

ومن جهة أخرى، إعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 50 فلسطينيا. خلال عمليات دهم شملت مدنا فلسطينية عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت صباح الجمعة، إرتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 قتيلا و7262 مصابا. حيث أن حصيلة القتلى في قطاع غزة وحدها ارتفعت إلى 1537 قتيلا، بالإضافة إلى نحو 6612 جريحا.