حظوظ الجزائر في إستضافة الكان 2019 تتضح الأربعاء

سيتحدد مدى إمكانية دخول الجزائر التنافس على إستضافة الكان 2019، غدا الخميس، حيث أن “الكاف” ستقوم بمُراقبة تطور الأشغال بالكاميرون.

وستتواجد لجنة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بغرض التأكد من جاهزية البُنى التحتية، وإلا فإنها ستتخذ قرار بتغيير مكان إقامة الدورة.

وكان رئيس “الكاف”، أحمد أحمد، أعلن سابقا بأنه غير راض عن تطور الأشغال في الكاميرون، مُهددا بسحب تنظيم “الكان” منها.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، في خرجات إعلامية سابقةـ بأن الجزائر ستكون مُهتمة بإستضافة كأس إفريقيا على أراضيها.