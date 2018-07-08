«حـــراڤ» مــالــي يسلـــب جــزائـــري 100 مليـــون بحيلة «الخزنة والمحلول العجيب»!

أوهمه أن لديه 4 ملايين أورو وعرض عليه الدخول في شراكة

تمكن رعية مالي دخل أرض الوطن بطريقة غير شرعية من النصب على شخص بعدما أوهمه أنه رجل أعمال معروف وسيقوم بإنجاز شركة مقاولاتية ولديه مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 4 ملايين أورو متواجد بقنصلية مالي، مدعما ذلك بقدراته الخارقة في غسل الأموال داخل الخزنة الفولاذية والمحلول السحري، حيث منحه الضحية مبالغ مالية معتبرة قاربت 100 مليون سنتيم.

وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها «النهار» من مصادر مطلعة، فإن الطرف المدني المدعو «ب.خ» من مواليد 1965 متزوج والقاطن بحي زواوي براهيم بتيبازة، صرح على محضر رسمي أنه منذ حوالي 16 شهرا كان على متن حافلة متجهة نحو منطقة الشراڤة.

أين جلس بالقرب منه رعية إفريقي يدعى «موسى طرزاوي» أخبره بأنه من جنسية مالية وعرض عليه إنجاز شراكة في مجال المقاولاتية وأخبره بأنه لديه مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة موضوع في قنصلية مالي، فوافق على الأمر وضرب له موعدا في فندق «إيبيس» بالعاصمة، حيث كان برفقة شخص ثانٍ يدعى «ف.ع» الملقب بطرزاوي، حيث تحدث معه وسلمه الوثائق القنصلية التي تثبت تواجد مبلغ مالي يقدر بـ4000000 أورو ووصل للدفع.

وأخبره بأنه من أجل الحصول على ذلك المبلغ يجب أن يدفع مبلغ 200000 دج، فقام بتسليمه له ثم مبلغ 200000 دج، وفي اليوم الموالي أحضر له خزنة فولاذية من مدينة تيبازة وأخبره بأنها تحتوي على المبلغ 4 ملايين أورو، وعند فتح تلك الخزنة الفولاذية تبين بأن هناك أوراقا ملونة باللون الأخضر وقام باستخراج ورقة منها، ثم قام المدعو «ف.ه» بوضع مادة سائلة على تلك الورقة فأصبحت ورقة نقدية من فئة 200 أورو.

ثم قام بتحويلها إلى العملة الوطنية وطلب منه المتهم «ف.ع» أن يمنح له مبلغا آخر قدره 70000 أورو من أجل تطهير الأوراق النقدية المطروحة في الخزنة الفولاذية، فأخبره بأنه ليس لديه المبلغ الكافي وطلب منه مهلة، وفي ذلك الوقت -يقول المتهم- قام بمنحه مبلغ 100 ألف دج على دفعات، ثم راودته شكوك، أين قام بالبحث في شبكة الأنترنت وبعدها اتضح له أنه وقع ضحية نصب.

مؤكدا أنه سلمه مبلغا إجماليا يقدر بـ300 ألف دج، وعند سماع المتهم أكد أنه لا يعرف الضحية وأن أول لقاء جمعه به كان شهر أفريل 2018 بمدينة تيبازة بغرض العمل، وأن الضحية هو من تقدم منه وأكد أنه بحاجة ماسة إلى السائل الذي ينظف الأوراق النقدية، وأن هناك شخصا يدعى «موسى طرزاوي» سلمه خزنة فولاذية مغلقة تحتوي على أوراق نقدية وأن «موسى طرزاوي» هو من يحوز على مفاتيحها.

حيث طلب رقم هاتف «طرزاوي» واتفقا على النصب عليه مرة أخرى، مضيفا أنه بتاريخ 13 /05 /2018 توجه إلى تيبازة من أجل النصب عليه في مبلغ 650 ألف دج، ولا تزال القضية الحالية قيد التحقيق بمحكمة تيبازة، حيث يواجه الرعية المالي تهمتي النصب والإقامة غير الشرعية.