حـــركــــة تغيــيرات جـــزئيــــة وســــط رؤســــاء الجـــــامعـــــات والمـــــدارس العليـــــا

بناءً على تقارير حول الحصيلة البيداغوجية لكل مؤسسة..

تحويل وإنهاء مهام 7 رؤساء جامعات و4 مدارس عليا

إنهاء مهام رئيس جامعة باب الزوار وتعويضه برئيس جامعة البويرة

إنهاء مهام مديري المدرسة العليا للتجارة بالقليعة والمدرسة العليا للتغذية بالحراش

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، حركة تغييرات شملت عددا من رؤساء الجامعات، إضافة إلى مديري المدارس العليا.

وشملت الحركة رئيس جامعة باب الزوار، الذي أنهيت مهامه، فيما تم تنصيب رئيس جامعة البويرة مكانه.

كما تم تحويل رئيس جامعة برج بوعريريج إلى جامعة سطيف 1، التي أنهيت مهام رئيسها، فيما تم تنصيب نائب رئيس جامعة برج برعريريج رئيسا للجامعة.

ومن التغييرات التي تمت، إنهاء مهام رئيسي جامعتي خميس مليانة وأم البواقي، هذه الأخيرة عين فيها رئيس جامعة باتنة.

وبالنسبة للمدارس العليا، فقد تم إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للدراسات التجارية بالقليعة «جابو هدير عبد القادر».

كما أنهيت مهام مديرة المدرسة العليا للتغذية بالحراش، إضافة إلى مدير المدرسة العليا للعلوم التقنية متعددة التقنيات.

هذه الحركة التي أمر بها المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد، تهدف إلى إعطاء نفس جديد لهذه الهياكل الحساسة والتحضير للدخول الجامعي المقبل.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن هذه التغييرات جاءت بعد التقارير التي تم رفعها إلى الوزارة،

والتي تضمنت الحصيلة البيداغوجية الخاصة بكل مؤسسة جامعية، من خلال نسب الانتقال، وكذا مستوى التعليم حسب كل مؤسسة.

وأضاف المصدر أن هذه العملية جاءت لإعطاء دفع جديد للمؤسسات الجامعية التي ظهر أنها تعرف ركودا من كل

الجوانب، بلغت تعطل مناقشة حتى بحوث طلبة شهادة الليسانس بسبب الصراعات بين رؤساء الجامعات

والأساتذة، الأمر الذي ساهم في تدوين تقارير سوداء حول هذه الجامعات وأصبح من الضروري إحداث التغيير بها لمنحها روحا جديدة للاستمرار.

من جهة أخرى، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة النظر في تسيير ديوان الخدمات الجامعية، بعد

ملاحظة تقاعس في عملية التسيير، إضافة إلى المحسوبية والمحاباة في الحصول على أسرّة بالإقامات الجامعية.