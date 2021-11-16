حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

أعلن خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا والمقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وقال حفتر في كلمة متلفزة له اليوم الثلاثاء: “أعد الليبيين بالدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها”.

وأضاف خفتر: “لدينا أفكار لا تنضب ومساعدون قادرون على تحسين حياة الليبيين”.

كما دعا حفتر المواطنين “للمساعدة في العمل على بناء ليبيا المزدهرة المستقرة”.

هذا وأعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أمس الإثنين.

ويأتي هذا، تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وقال السايح، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

كما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر.

وأكد السايح أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين “دون الطعن في إجراءات تنفيذها”.

منبها إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.

ومن جانبه، قال عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية عبدالحكيم الشعاب، إن المفوضية انتهت من تسجيل قاعدة البيانات وتستعد لتوزيع بطاقات الناخبين.

كما إن المفوضية انتهت من نقل البطاقات إلى المناطق الشرقية بالكامل وبعض المناطق الغربية، وستنطلق قريبا إلى الجنوب.

وكان المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسلما في مارس الماضي إدارة أمور البلاد.

وجاء ذلك، وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، بهدف التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

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