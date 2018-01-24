حفل فنّي للتضامن مع كريم جوهرة

يحيي فنانون جزائريون السبت المقبل حفلا فنيا تضامنيا مع الفنان محمد بن عمران المعروف فنيا بكريم جوهرة.

الحفل التطوعي سيحييه نخبة من ألمع الأغنية الجزائرية منهم نعيمة دزيرية،مراد جعفري، نعيمة عبابسة، سيدعلي شالا بالا وسمير تومي.

وكذا بن غالي نور الدين، حميدو، سليم الشاوي،الطاوس، نورية، ناصر مقداد ، حكيم صالحي والفرقة الفنية من الأغواط.

بالإضافة إلى الفنان حميد عاشوري، دلال الفهامة، مراد زيروني وجلال شندالي.

وسينطلق الحفل الذي يقام بقاعة الأطلس بباب الوادي على الساعة السادسة مساءً.

وتعود مداخيل الحفل لصالح الفنان الذي يعاني من مرض عضال.