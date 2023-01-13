حفيد نيلسون مانديلا يوجه رسالة إلى الجزائر ورئيس الجمهورية

قدم حفيد نيلسون مانديلا شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وحكومة وشعب الجزائر. على افتتاح ملعب نيلسون مانديلا الجديد، متمنيا لهم التوفيق في بطولة (CHAN2023).

وقال إن جده الزعيم الراحل نيلسون مانديلا اعتبر الجزائر موطنه الثاني وموطن جميع الثوار في القارة الأفريقية. وقال “يجب أن نحترم هذه البادرة من الجزائر من خلال الاستمرار في النضال من أجل إفريقيا موحدة وعالم أفضل”.

وأضاف “لم يتلق الزعيم مانديلا تدريبًا عسكريًا في الجزائر فحسب. بل أعاد من خلال القيام بذلك تحديد مسار نضالنا ضد نظام الفصل العنصري الذي أدى إلى تغيير التكتيكات من السلبية إلى الكفاح المسلح. وفي النهاية عجلنا في تحقيق اختراق ديمقراطي في عام 1994”.

وتابع حفيد نيلسون مانديلا “نحيي الجزائر قيادة وشعبا ونشكرهم على مساهمتهم في حريتنا. وتضامنهم المستمر في القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية وخاصة دعم النضال الفلسطيني وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

واختتم قائلا “نتمنى التوفيق للجزائ. وندعو حكومة جمهورية جنوب إفريقيا إلى الرد بالمثل بتكريم أيقونات النضال الجزائري والأفريقي ضد الاحتلال الاستعماري”.