حفيظ دراجي:”موتسيبي في موقف حرج بسبب تصريحات لقجع”

كشف الإعلامي الجزائري بشبكة بيين سبورتس القطرية، حفيظ دراجي، عن مستجدات جديدة بشأن قضية تصريحات رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم.

وغرد دراجي، اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على تويتر: “مصادر أخرى من الاتحاد الأفريقي أكدت أن باتريس موتسيبي أصبح في موقف حرج لا يحسد عليه بسبب تصريح فوزي لقجع”.

وأضاف الإعلامي الجزائري، أن تصريحات رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع، تؤكد أن قرارات الهيئة القارية تتخذ خارج هياكلها ومؤسساتها الشرعية المخولة باختيار البلد المنظم.

ونوه حفيظ دراجي في الختام، أن الكاف يمكنها استعادة مصداقيتها سوى باتخاذ قرار مخالف عن الذي صرح به رئيس الاتحاد المغربي.