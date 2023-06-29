بعد تصريحات لقجع.. حفيظ دراجي يطالب بالانسحاب من سباق احتضان كان 2025

طالب الإعلامي الجزائري، بشبكة “بي إن سبورت” القطرية، حفيظ دراجي، من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الانسحاب من سباق احتضان كأس أمم إفريقيا 2025، بعد التصريحات المفضوحة لرئيس الجامعة المغربية.

وكان لقجع، قد تحدث أمام نواب البرلمان المغربي، وأكد بأن بلاده ستحتضن “كان 2025” قبل أيام من إعلان الاتحاد الإفريقي، عن هوية البلد المضيف.

وقال دراجي، في هذا الصدد: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم مطالب بسحب ملف ترشحه لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تصريحات رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، أمام نواب البرلمان المغربي، بأن بلاده ستنظم البطولة قبل أن يتخذ الاتحاد الافريقي قراره”.

كما أوضح في المقابل، خلال منشور أطلقه على حسابه في “فيسبوك” بأن الجميع كان يعلم من زمان أن المغرب هو من سينظم البطولة، لكن: “تصريح نائب رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا (يقصد لقجع). يضرب مصداقية الهيئة القارية وسمعة أعضائها.”

مبرزا بأن ما جاء على لسان المغربي لقجع: “يشكل تجاوزا مفضوحا في حق كل الاتحاديات الإفريقية المرشحة. التي ينتظر أن تتخذ بدورها قرار الانسحاب احتجاجا على تصريحات رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم”.

وفي الأخير، دعا دراجي “الفاف” إلى رفع شكوى على مستوى لجنتي الانضباط والأخلاقيات للاتحادين الإفريقي والدولي وكذا اللجنة الأولمبية الدولية.