حفيظ دراجي يكشف هوية المدرب الجديد للخضر !

كشف الإعلامي الجزائري بقنوات “بي إن سبورت” القطرية، حفيظ دراجي، عن هوية الناخب الوطني الجديد، الذي سيقود العارضة الفنية للخضر، خلفا لجمال بلماضي.

وأوضح دراجي، بأن آخر المستجدات حصرت المنافسة بين جوزي بيسيرو مدرب نيجيريا وفلاديمير بيتكوفيتش، الذي أشرف على منتخب سويسرا لـ 7 سنوات كاملة.

ليضيف في حوار خص به موقع “وين وين” القطري: “أغلب التوقعات تتوجه نحو بيتكوفيتش مدرب سويسرا لمدة 7 سنوات”.

وواصل حفيظ دراجي:”شخصيا أتصور.. إلا إذا حدثت مفاجأة، سيكون المدرب القادم في تربص مارس المقبل”.

وفي المقابل، عبر ذات المتحدث عن تفاؤله بمستقبل الخضر، وإمكانية عودته إلى الواجهة. وختم: “لحسن الحظ أننا نملك كل الإمكانيات والمهارات والمواهب، لإعطاء نفس جديد للمنتخب والتحضير جيدا لتصفيات المونديال ونهائيات كان 2025.”