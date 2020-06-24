حقن أول متطوع بلقاح ضد كورونا منتج في بريطانيا

تم حقن أول متطوع بلقاح “RNA” ضد فيروس كورونا المستجد، المنتج في بريطانيا، حسب ما أعلنت عنه كلية “امبريال كوليدج” في لندن.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن الكلية التي صممت الدواء، أن لقاح “RNA” يحتوي على جزيئات فيروسية تشبه في بنيتها الحمض النووي الريبوزي المرسال “Messenger RNA”.

وقال رئيس فريق البحث: “نتطلع الآن إلى انتقاء مجموعة المتطوعين بسرعة، للمشاركة في الدراسة لتقييم مدى سلامة اللقاح وقدرته على إنتاج الأجسام المضادة التحييدية، التي يعني ظهورها قدرة الجسم على الرد المطلوب لمقاومة كوفيد-19”.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم حقن اللقاح لـ15 متطوعا بجرعات مختلفة لتحديد الجرعة الأفضل.

وفي الأسابيع التالية، سيتلقى 300 شخص جرعتين من اللقاح مع فترة شهر بين الأولى والثانية.

وفي حال النجاح، سيتم إجراء مرحلة جديدة وأكبر من اختبارات اللقاح على البشر حتى نهاية العام.

وأورد ذات المصدر، أن الدواء سيصبح جاهزا للاستخدام على نطاق واسع، في الربع الأول أو الثاني من عام 2021.